Fate come gli assistenti di volo | il consiglio della psicologa per gestire gli attacchi di panico dei figli

Immaginate di essere in aereo, pronti a decollare: il vostro ruolo è quello di trasmettere calma e sicurezza, proprio come fanno gli assistenti di volo. La psicologa americana consiglia ai genitori di adottare una metafora efficace per affrontare gli attacchi di panico dei figli, aiutandoli a sentirsi più protetti e rassicurati. Continua a leggere per scoprire come trasformare un momento di paura in un'occasione di vicinanza e supporto.

Gli attacchi di panico nei bambini sono episodi intensi e spaventosi, spesso difficili da riconoscere e gestire. Capirne i segnali, mantenere la calma e adottare strategie semplici ma efficaci può fare la differenza. Per questo una psicologa americana ha recentemente suggerito una metafora efficace per aiutare i genitori a mostrarsi rassicuranti per i loro piccoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

