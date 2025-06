Fassone svela | De Laurentiis diverso dal modello Inter Ecco cosa cambia tra i due!

Marco Fassone svela le differenze tra Aurelio De Laurentiis e il modello Inter, dimostrando come le strategie societarie influenzino il calciomercato. Con un occhio attento ai dettagli, l’ex dirigente di Milan, Inter e Napoli analizza cosa distingue i due approcci, sottolineando come ogni mossa sul mercato rifletta la filosofia di gestione. Scopriamo insieme quali sono le vere novità che stanno rivoluzionando il mondo del calcio italiano.

Marco Fassone non usa giri di parole, ecco cosa cambia tra De Laurentiis e il modello Inter, la differenza lo dimostra quel colpo di calciomercato.. Marco Fassone, ex dirigente tra le tante di Milan, Inter e Napoli è intervenuto per Marte Sport Live su Radio Marte sul calciomercato dei partenopei. Un passaggio: FASSONE SU DE BRUYNE – «De Bruyne rappresenta un colpo che conferma la logica di continuità societaria che aggiunge pezzi importanti di puzzle al progetto Napoli. La conferma di Conte va appunto nel senso della continuità, per la quale il Napoli è diventato un punto di riferimento in Italia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fassone svela: «De Laurentiis diverso dal modello Inter. Ecco cosa cambia tra i due!»

