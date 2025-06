Fassone | De Laurentiis ha cambiato strategia non vuole un modello tipo Inter De Bruyne? Tutto calcolato

Marco Fassone, ex dirigente di grandi club come Napoli, Inter, Juventus e Milan, ha rivelato un cambiamento nella strategia manageriale del Fassone de Laurentiis. Abbandonata la rigida pianificazione alla De Bruyne, il team ora punta su un approccio piĂą flessibile e innovativo. Questa svolta potrebbe rivoluzionare il modo in cui il club affronta le sfide future, aprendo nuove prospettive di successo e sostenibilitĂ . Ma quali saranno le sue conseguenze a lungo termine?

L`ex dirigente di Napoli, Inter, Juventus e Milan, Marco Fassone, ha concesso un`intervista a Radio Marte per commentare il momento del club. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Fassone: "Oaktree deve cedere l'Inter in 4/5 anni. L'obiettivo è sistemare il club dal punto di vista finanziario" - Marco Fassone, ex dirigente di Milan, Inter e Napoli, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino, parlando del futuro dell'Inter.

Fassone: "De Laurentiis ha cambiato strategia, non vuole un modello tipo Inter. De Bruyne? Tutto calcolato"

