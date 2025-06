Fascina in affitto nella villa di Arcore l' accordo con i figli di Berlusconi

Marta Fascina, ex compagna di Silvio Berlusconi e presenza fissa ad Arcore, si appresta a consolidare il suo ruolo nella storica villa del Cavaliere. Dopo due anni dalla scomparsa di Berlusconi, sembra che la parlamentare stia negoziando con gli avvocati di Fininvest per formalizzare la sua presenza nella residenza simbolo del leader di Forza Italia. Un passo importante che potrebbe ridefinire il rapporto tra Fascina e la famiglia Berlusconi, segnando un nuovo capitolo nella sua esperienza dentro Arcore.

Da ex compagna del Cavaliere e presenza fissa ad Arcore a locataria della villa è un attimo. Marta Fascina, a due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, starebbe lavorando con gli avvocati di Fininvest per regolarizzare la sua presenza all'interno della storica residenza del compianto fondatore di Mediaset. La parlamentare di Forza Italia, secondo le indiscrezioni rilanciate sulle pagine de Il Corriere della Sera, starebbe infatti interloquendo con i legali della famiglia Berlusconi per trovare la formula giuridica più adeguata che giustifichi la sua permanenza ad Arcore.  Un canone d'affitto che Fascina dovrà pagare a Fininvest e ai cinque figli di Berlusconi e di cui, secondo quanto trapelato, si sa solo che siano in arrivo la firma ma le cui cifre rimangono sconosciute. 🔗 Leggi su Iltempo.it