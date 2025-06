FarWest Ricci sbotta con l' inviata | Siete al servizio di FdI

Nell'ultima puntata di FarWest, Salvo Sottile ha acceso i riflettori su Pesaro, sollevando un vortice di polemiche sulle nomine sospette e i fondi pubblici usati per opere discutibili. Ricci sbotta contro l'inviata, difendendo il suo operato. Ma cosa si nasconde dietro alle 14 opere a forma di cuore e alle altre iniziative estrose? La verit√† potrebbe essere pi√Ļ sorprendente di quanto si immagini.

Le indagini su fondi pubblici e nomine sospette a Pesaro sono state al centro dell'ultima puntata di FarWest, il programma condotto da Salvo Sottile su Rai 3. Sotto la lente ci sono finiti 14 totem a forma di cuore realizzati con del polistirolo. Nel servizio mandato in onda durante la trasmissione si √® parlato, in generale, di tutte le opere estrose presenti in citt√†, "tutte volute dall'ex sindaco Matteo Ricci e tutte costate parecchio - ha spiegato la giornalista Manuela Iat√¨ -. A realizzare le opere due associazioni, Opera maestra¬†e Stella polare. Senza gara avevano rastrellato fiumi di denaro pubblico, pur non avendo i requisiti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - FarWest, Ricci sbotta con l'inviata: "Siete al servizio di FdI"

