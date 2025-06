Fare una passeggiata nelle carceri come auspicava Calamandrei

Immaginate di attraversare le carceri come un’inedita passeggiata, ispirati dalle parole di Calamandrei e dal desiderio di conoscere da vicino il mondo carcerario. Il Gabinetto Vieusseux, nascosto come un tesoro nel cuore di Palazzo Strozzi, si prepara a ospitare un progetto rivoluzionario: magistrati in visita nelle prigioni prima di entrare in servizio. Un’idea che ci invita a riflettere sulla dignità, sulla giustizia e sulla nostra umanità condivisa.

Il Gabinetto Vieusseux sta dentro Palazzo Strozzi, come un gioiello discreto dentro lo scrigno più sontuoso. Mercoledì: all’ordine del giorno c’è il progetto che i magistrati alla vigilia dell’entrata in servizio trascorrano un periodo in carcere. Suona come un carnevale, è un’idea perfino ovvia. Nel 1534 Thomas More fu imprigionato nella Torre di Londra: obiezione di coscienza. Alla vigilia dell’impiccagione scrisse: “Siamo tutti imprigionati nella prigione del mondo, condannati e soggetti alla morte . Così, quando la prigione viene amata come se non fosse una prigione, in un modo o nell’altro la morte ci porta fuori da essa”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Fare una passeggiata nelle carceri”, come auspicava Calamandrei

