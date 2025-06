Farc dissidenti rivendicano attacchi multipli in Colombia 7 morti e 28 feriti

Nel cuore del sud-ovest colombiano, il fragile equilibrio tra pace e conflitto è scosso da una serie di attacchi orchestrati dal principale gruppo dissidente delle FARC. Con 7 vittime e numerosi feriti, queste azioni dimostrano come l’instabilità continui a minacciare la regione, mettendo in discussione i progressi fatti verso la riconciliazione. È un campanello d’allarme che invita alla riflessione e all’impegno per la stabilità futura.

Il principale gruppo dissidente dell'ex gruppo guerrigliero delle Farc ha rivendicato la responsabilità dei molteplici attacchi avvenuti martedì nel sud-ovest della Colombia, che hanno ucciso cinque civili e due agenti di polizia e hanno feriti 28 persone. I guerriglieri, che non hanno firmato l'accordo di pace del 2016, hanno compiuto 24 attacchi, tra cui sparatorie, esplosioni di droni o auto e motobombe, prendendo di mira stazioni di polizia ed edifici comunali a Cali, la terza città più grande del Paese, nonché diversi comuni limitrofi. In un video inviato a un gruppo di giornalisti, un comandante in mimetica, identificato come Marlon Vasquez, insieme a uomini armati, ha rivendicato la responsabilità delle azioni a nome dello Stato Maggiore Centrale "nell'ambito della commemorazione dei 61 anni di lotta" delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, fondate nel giugno 1964.

In questa notizia si parla di: attacchi - farc - colombia - feriti

