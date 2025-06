Fallimento del Pordenone Calcio | s' indaga per bancarotta

Il fallimento del Pordenone Calcio scuote il mondo sportivo e solleva numerosi interrogativi. Mauro Lovisa, ex presidente della società, è ora al centro di un'inchiesta per bancarotta fraudolenta e omessi versamenti, mettendo in discussione la gestione passata e le responsabilità coinvolte. La Procura di Pordenone ha ufficialmente concluso le indagini, aprendo una fase cruciale che potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro del club e sulla sua credibilità.

L'ex presidente Mauro Lovisa è indagato per il fallimento del Pordenone Calcio. La Procura della Repubblica di Pordenone ha chiuso ufficialmente l'inchiesta contestando all'amministratore della ex società neroverde i reati di bancarotta fraudolenta e di omessi versamenti. L'atto è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Fallimento del Pordenone Calcio: s'indaga per bancarotta

In questa notizia si parla di: pordenone - fallimento - calcio - bancarotta

Fallimento del Pordenone Calcio: s'indaga per bancarotta; Pordenone calcio, l'ex presidente Mauro Lovisa indagato per i debiti con il Fisco. Il pm: «È bancarotta»; Fallimento Pordenone calcio, chiuse le indagini: ecco i reati contestati a Lovisa.

Pordenone calcio, l'ex presidente Mauro Lovisa indagato per i debiti con il Fisco. Il pm: «È bancarotta»

Riporta ilgazzettino.it: L'ex presidente Mauro Lovisa è l'unico indagato per il crac del Pordenone calcio.