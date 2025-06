Faldo tavolo di crisi in Regione | c' è uno spiraglio per 30 lavoratori ex Hc Log a rischio licenziamento

Faldo convoca un tavolo di crisi in regione C232, offrendo uno spiraglio di speranza a 30 lavoratori ex HC Log, a rischio licenziamento. In un contesto difficile, anche una piccola apertura rappresenta un passo avanti, considerando che il futuro di molti ex dipendenti era incerto dopo la fine dell‚Äôappalto e il cambio di propriet√†. √ą un primo segnale di attenzione che potrebbe cambiare le sorti di queste famiglie.

Uno spiraglio. Che, considerato lo scenario, √® pur sempre meglio di niente. Perch√© il rischio concreto √® che non vi fosse futuro per una¬†trentina dei 66 dipendenti ex HcLog rimasti al palo dopo la fine dell'appalto con Xca che, contestualmente, rilevato un ramo di azienda della committente. 🔗 Leggi su Livornotoday.it ¬© Livornotoday.it - Faldo, tavolo di crisi in Regione: c'√® uno spiraglio per 30 lavoratori ex Hc Log a rischio licenziamento

