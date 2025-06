Fabrizio Romano non ha dubbi | Questo ex Juve vorrebbe tornare in Italia Ci sono state chiamate informative con un club La notizia

Fabrizio Romano svela un’indiscrezione che fa scalpore: un ex Juve desidera tornare in Italia e ci sono state chiamate informali con un club. Tra rumors e possibilità, il futuro di Federico Chiesa si infiamma: potrebbe lasciare il Liverpool per approdare al Napoli. La novità apre scenari interessanti per il calciomercato, lasciando tutti con il fiato sospeso. È il momento di scoprire cosa riserva il destino di questo talentuoso attaccante.

Fabrizio Romano non ha dubbi: «Questo ex Juve vorrebbe tornare in Italia. Chiamate informative con un club». La notizia. Fabrizio Romano è tornato a parlare del futuro di Federico Chiesa. Di seguito le parole del giornalista, che ha asserito sul proprio canale You Tube che l’ex attaccante della Juventus, oggi in forza al Liverpool, che potrebbe passare al Napoli. FUTURO – « Federico Chiesa vuole lasciare il Liverpool, un po’ a malincuore: Chiesa sta bene al Liverpool a livello di club, di rapporto coi compagni e con l’allenatore. Ma Federico Chiesa vuole giocare: crede che sia arrivato il momento di giocare di di più. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabrizio Romano non ha dubbi: «Questo ex Juve vorrebbe tornare in Italia. Ci sono state chiamate informative con un club». La notizia

In questa notizia si parla di: fabrizio - romano - dubbi - juve

Fabrizio Romano conferma il bersaglio del trasferimento dell’Arsenal “che dovrebbe partire” dopo un grande sviluppo - Fabrizio Romano conferma una importante mossa di mercato per l'Arsenal, che potrebbe portare Alberto Moleiro a lasciare Las Palmas.

Conte è ancora un nome forte per la Juve Fabrizio Romano rivela quel retroscena sullo spogliatoio del Napoli Vai su Facebook

Fabrizio Romano lo rivela su Chiesa: l'annuncio!; Fabrizio Romano - Juve in corsa per Gyokeres: contatti tra Comolli, Chiellini e gli agenti nelle ultime ore; Romano: “Kolo Muani ha già comunicato al Psg l’intenzione di…”.

Dal Milan alla Juventus, tutto fatto: annuncio di Fabrizio Romano - Fumata bianca per il trasferimento del giocatore dal Milan alla Juventus. Riporta spaziomilan.it

Fabrizio Romano non ha dubbi: 'La Juve e Allegri si separeranno a fine stagione' - Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabrizio Romano ha affermato sul proprio canale Youtube che la Juventus si separerà a fine stagione da Massimiliano Allegri per poi puntare forte su ... Scrive it.blastingnews.com

Romano: “La Juventus nel weekend ha fatto delle chiamate per…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse della Juventus per Viktor Gyokeres. tuttojuve.com scrive