F1 stasera in tv GP Canada 2025 | orario qualifiche programma Sky differita TV8

F1 stasera in TV: il GP del Canada 2025 entra nel vivo con le emozionanti qualifiche di Montreal. Sul suggestivo circuito dedicato a Gilles Villeneuve, i piloti si sfideranno per conquistare la pole position, promettendo spettacolo e adrenalina. Quali sono gli orari delle qualifiche e quali programmi trasmetteranno l’evento? La giornata prenderà il via alle ore 18.30 italiane, con dirette e differite su Sky e TV8, pronti a regalarvi un weekend ricco di emozioni.

Entriamo ufficialmente nel vivo del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, sull’isola di Notre-Dame, inizieremo a fare sul serio perchè, come tradizione del sabato, oggi andranno in scena le attesissime qualifiche. Quali saranno gli orari del sabato di Montreal? La giornata prenderà il via alle ore 18.30 italiane (le ore 12.30 locali) con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 22.00 si entrerà nel vivo della giornata con le qualifiche, che scatteranno alle ore 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 stasera in tv, GP Canada 2025: orario qualifiche, programma Sky, differita TV8

In questa notizia si parla di: canada - qualifiche - stasera - orario

F1, GP Canada 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv - Dopo il trionfo europeo, il Circus della Formula 1 si prepara a tornare a calcare il palcoscenico nordamericano con il Gran Premio del Canada 2025 a Montreal.

Ed arriviamo alla quarta infografica per questo weekend, quella del GP del Canada 2025, con la F1 che torna in pista a Montréal sulla pista intitolata all'indimenticato Gilles Villeneuve. Ecco tutti gli orari (serali) del fine settimana in arrivo. #F1 #CanadianGP Vai su Facebook

Formula 1, oggi le qualifiche del GP Canada: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole; F1 Gp Canada, orari e dove vedere in tv prove libere e qualifiche; F1, qualifiche Gp del Canada: orario e come vederle in tv e streaming.

F1 Gp Canada, orari e dove vedere in tv prove libere e qualifiche - Sarà un sabato da scoprire per Leclerc dopo aver saltato il venerdì a causa dello schianto sulle barriere. msn.com scrive

Formula 1, oggi le qualifiche del GP Canada: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole - Le qualifiche del GP Canada di Formula 1 a Montreal: le Ferrari di Hamilton e Leclerc in pista per la pole della gara di domani ... Lo riporta fanpage.it

F1, qualifiche Gp del Canada: orario e come vederle in tv e streaming - Le qualifiche del Gran Premio del Canada, il decimo di questa stagione di Formula Uno, saranno disponibili in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oppure in diretta straming su ... Come scrive corrieredellosport.it