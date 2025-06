F1 risultati e classifica FP3 GP Canada 2025 | Leclerc in scia a Norris Hamilton precede Verstappen

L'atmosfera sul circuito di Montreal si infiamma: Lando Norris domina le FP3 del GP del Canada 2025, segnando il miglior tempo con un 1:11.799. Seguono da vicino Charles Leclerc, in grande forma e pronto a sfruttare ogni opportunità , mentre Lewis Hamilton si presenta in quarta posizione, mantenendo vivo il sogno di una rimonta. La tensione sale: chi si aggiudicherà la pole? Restate con noi per scoprire gli sviluppi della qualifiche!

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del Canada 2025, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Montreal. Il pilota della McLaren ha stampato 1:11.799 e ha preceduto di 78 millesimi un pimpante Charles Leclerc, che sta convincendo al volante della Ferrari in questo fine settimana e che spera nel colpaccio a effetto. L'altra Rossa guidata da Lewis Hamilton ha concluso in quarta posizione con un distacco di 0.251 dalla vetta, preceduta di un decimi esatto dalla Mercedes di George Russell. Max Verstappen ha chiuso in quinta piazza a 0.273 con la Red Bull, mentre Kimi Antonelli è settimo con l'altra Mercedes, tra Fernando Alonso e Oscar Piastri.

