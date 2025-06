F1 risultati e classifica FP2 GP Canada 2025 | Russell davanti a tutti terzo Antonelli Hamilton ottavo non gira Leclerc

Si chiude la prima giornata di prove sul tracciato di Montreal, decima tappa del Mondiale 2025 di F1, con Russell che domina la FP2 davanti a Norris e Antonelli. La sessione ha mostrato un grande equilibrio tra i piloti, mentre Leclerc non ha potuto completare giri significativi. La sfida tra i protagonisti è ancora aperta: chi saprà sfruttare al meglio le qualifiche?

Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Montreal: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP del Canada, decima tappa del Mondiale 2025 di F1, con la Mercedes del britannico George Russell in testa in 1:12.123. Alle sue spalle la McLaren del britannico Lando Norris, secondo a 0.028, mentre la terza piazza è del pilota italiano della Mercedes, Kimi Antonelli, staccato di 0.288. Si sale oltre il mezzo secondo di ritardo con la Ferrari del britannico Lewis Hamilton, ottavo a 0.530, mentre non gira il monegasco Charles Leclerc. F1, lampo-Russell nella FP2 di Montreal. Risalgono le McLaren, Hamilton 8°, Leclerc non gira CLASSIFICA FP2 GP CANADA F1 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it