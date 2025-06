F1 qualifiche GP Canada | primo Russell le posizioni di Leclerc e Hamilton

Le emozioni sono alle stelle dopo le qualifiche del GP del Canada, con George Russell che sorprende tutti siglando il miglior tempo in 1:10.899, facendo dimenticare il dominio delle McLaren visto in Spagna. Le posizioni di partenza vedono anche Max Verstappen in prima fila, mentre Charles Leclerc e Lewis Hamilton si preparano a una rimonta intrigante, pronti a lasciare il segno in una gara ricca di suspense e adrenalina.

George Russell ha fatto registrare il primo tempo nelle qualifiche del GP del Canada: le posizioni di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Si sono da poco concluse le emozionanti qualifiche del GP del Canada. Differentemente da quanto accaduto nello scorso in Spagna, oltreoceano non c’è stato il dominio delle McLaren. A firmare il primo tempo, è stato un sorprendente George Russell in 1:10.899. Alle sue spalle, partirà Max Verstappen, 160 i millesimi di distacco rimediati dal pilota britannico. Dopo una buona terza sessione di prove libere e un buon livello nelle Q1 e Q2, nella manche decisiva sono calate le prestazioni delle Ferrari. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: qualifiche - canada - primo - russell

F1, GP Canada 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv - Dopo il trionfo europeo, il Circus della Formula 1 si prepara a tornare a calcare il palcoscenico nordamericano con il Gran Premio del Canada 2025 a Montreal.

Russell e Verstappen in partita, aumenta l’incertezza per qualifica e gara. Tanto graining, la #Ferrari è il team più in difficoltà sotto questo aspeto. L’analisi dei dati raccolti durante le FP2 del GP del Canada 2025. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulaun Vai su Facebook

#F1 Inizia male il weekend della #Ferrari al #CanadianGP. #Leclerc è uscito di pista nei primi giri di prova e non ha potuto partecipare alla seconda sessione. #Russell e #Verstappen i più veloci nelle prime e seconde libere. Stasera qualifiche alle 22 italiane Vai su X

F1, GP Canada: qualifiche e pole in diretta live; F1 Gp Canada: le qualifiche in diretta. Pole di Russell davanti a Verstappen e Piastri. Hamilton 5°, Leclerc 8°; Formula 1, Russell in pole nella griglia di partenza del GP Canada: Hamilton quinto, Leclerc ottavo.

GP Canada 2025, Risultati Qualifiche: Russell mette a segno la prima pole stagionale sorprendendo Max e piastri

Secondo msn.com: Una lotta serrata per la pole, aperta fino alla fine, con ottimi spunti anche da part ...