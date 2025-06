F1 qualifiche GP Canada Mercedes e Williams pronte a dar battaglia Ferrari parte a handicap

Le qualifiche del GP del Canada di F1 promettono spettacolo, con Mercedes e Williams pronte a sfidare le prime posizioni, mentre Ferrari parte con qualche svantaggio. La pista di Montreal, infatti, si presenta come un vero banco di prova, diverso dal Montmelò: le prime prove hanno messo in luce le difficoltà della McLaren, lasciando spazio a grandi incognite. Riusciranno Mercedes e Williams a sfruttare questa occasione per emergere? Lo scopriremo presto.

Le qualifiche del Gran Premio del Canada di F1 si annunciano frizzanti, poiché i valori della pista di Montreal appaiono completamente diversi da quelli del Montmelò. Tanto per cominciare, la McLaren non è apparsa in gran forma. Sia Lando Norris che, soprattutto, Oscar Piastri hanno destato la sensazione di faticare sul tracciato del Quebec. È anche vero che il Team di Woking ha utilizzato il venerdì per effettuare prove comparative su diverse evoluzioni aerodinamiche, dunque è possibile che oggi tutto torni nei canoni del 2025 e le monoposto coloro papaya dominino la scena. Cionondimeno, sia il britannico che l'australiano hanno dimostrato come l'assetto della MCL39 debba essere affinato e non può essere quello di ieri.

