F1 Oscar Piastri | Sorpreso da me stesso ho dato una svolta enorme al weekend

Non senza sorprese, Oscar Piastri partirĂ dalla seconda fila in occasione del GP del Canada, decimo atto valido per il Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo weekend presso l’iconico circuito di Montreal. Un risultato oltremodo impronosticabile per l’attuale leader della classifica piloti, riuscito a tirare fuori il miglior giro nonostante tre turni di prove libere oltremodo difficili. Nello specifico l’australiano ha raccolto un ritardo di +0.221 rispetto alla Mercedes di George Russell, bravo a rispettare il pronostico firmando la pole position con 1:10.899 precedendo la Red Bull di Max Verstappen, secondo a +0. 🔗 Leggi su Oasport.it