F1 Oscar Piastri | Giornata finita meglio di com’era iniziata Buone risposte dagli aggiornamenti

Oscar Piastri conclude la giornata di test a Montreal con il sorriso, dimostrando di aver superato le difficoltà iniziali e di essere pronto a dar battaglia nel Gran Premio del Canada. Dopo una FP1 complicata, le risposte positive arrivano dagli aggiornamenti e dalla seconda sessione, consolidando la fiducia del giovane talento McLaren. La giornata si chiude così con un notevole miglioramento, lasciando intravedere un futuro promettente per Oscar in questo emozionante mondiale di Formula 1 2025.

Oscar Piastri dà la sensazione di essersi messo il peggio alle spalle al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve il team McLaren ha vissuto una giornata dai due volti: diverse difficoltà nella FP1, prima della risalita nella seconda sessione. La miglior prestazione del pomeriggio è di George Russell con il tempo di 1:12.123 e 28 millesimi su Lando Norris, quindi terzo Andrea Kimi Antonelli a 288. Quarta posizione per Alexander Albon a 322 millesimi, quinta per Fernando Alonso a 335, mentre è sesto Oscar Piastri a 439. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Giornata finita meglio di com’era iniziata. Buone risposte dagli aggiornamenti”

In questa notizia si parla di: oscar - piastri - giornata - meglio

Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: "Premio speciale, qui si respira tanta passione" - Oscar Piastri, protagonista indiscusso del Trofeo Bandini, ha vissuto una giornata da star, circondato da affetto e passione.

F1, Oscar Piastri: “È stata una giornata altalenante, sarà una qualifica difficile” - Vai su X

Il “Lunigianese” Oscar Piastri Oscar, molto emozionato, ha accolto la delegazione del Comune di Licciana. Una giornata che rimarra’ nella nostra memoria. Ti aspettiamo a Varano ? Vai su Facebook

Piastri: Giornata altalenante ma finita bene. Antonelli: Posso migliorare sul passo-gara; Norris sa cosa vuole dalla sua MCL39 dopo il primo giorno in Spagna; Trofeo Bandini, una giornata da star per Oscar Piastri: Premio speciale, qui si respira tanta passione.

F1. McLaren, Oscar Piastri sulla lotta mondiale: “Non sottovalutate Max Verstappen, è della partita” - Secondo Oscar Piastri, Lando Norris non è l'unico rivale per il titolo mondiale 2025 di Formula 1: anche Max Verstappen è della partita ... Secondo automoto.it

F1 | McLaren, Piastri: “Non è stata la nostra migliore domenica” - L’australiano, grande protagonista nella giornata di ieri per la lotta alla pole position che lo ha visto ... Scrive msn.com

Norris rivela il potenziale scontro di squadra con Piastri nella lotta per il titolo F1 del 2025 - mate clash with his McLaren teammate Oscar Piastri during what is shaping up to be a highly competitive 2025 Formula 1 season. Riporta msn.com