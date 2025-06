F1 oggi in tv GP Canada 2025 | orari FP3 e qualifiche programma streaming

Oggi, sabato 14 giugno, il circuito Gilles Villeneuve di Montreal sarà teatro della terza sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio del Canada 2025, valevole come decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il weekend di gara entra nel vivo con una battaglia per la pole position che si preannuncia a dir poco scoppiettante e intensa fino all’ultimo giro del Q3. McLaren va sempre considerata la squadra di riferimento, ma in questo contesto e soprattutto sul giro secco potrebbe venire insidiata dagli altri top team. Mercedes ha brillato nelle libere del venerdì e punta alla prima fila con George Russell, ma spera di competere per le posizioni che contano anche la Red Bull con Max Verstappen e la Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Canada 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

