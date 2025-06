F1 occasione per Verstappen a Montreal Mercedes avversaria indiretta per riaprire il Mondiale?

Montreal ha regalato emozioni intense e un finale mozzafiato, con Russell che conquista la pole position e mette pressione a Verstappen. La gara si preannuncia aperta e spettacolare, offrendo a Verstappen un’ottima occasione per riaprire il mondiale. Le Mercedes si confermano avversarie temibili, mentre le McLaren cercano di recuperare terreno. La sfida è più accesa che mai: chi uscirà vincitore dalla prossima battaglia?

Le qualifiche di Montreal hanno regalato forti emozioni ed un finale al cardiopalma, in cui George Russell ha piazzato la zampata all’ultimo tentativo trovando un giro strepitoso e conquistando una magica pole position. Il britannico della Mercedes ha preceduto di 160 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, mentre le McLaren sono rimaste fuori dalla prima fila in griglia (non era mai accaduto in precedenza quest’anno). Si profila dunque un’ occasione d’oro per Verstappen, chiamato a vincere in un contesto sfavorevole per il team di Woking con l’obiettivo di rilanciare le sue quotazioni per il Mondiale dopo il terribile passo falso di Barcellona. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, occasione per Verstappen a Montreal. Mercedes avversaria indiretta per riaprire il Mondiale?

