F1 Norris il più veloce in FP3 a Montreal Ferrari in scia con Leclerc fatica Piastri

Lando Norris apre le danze a Montreal con il miglior tempo in FP3, confermando il suo ottimo stato di forma e puntando alla pole nel Gran Premio del Canada 2025. Il giovane britannico della McLaren si distingue in una sessione intensa, superando di appena 78 millesimi un avversario di peso, mentre Ferrari fatica a tenere il passo con Leclerc in scia e Piastri in difficoltà . La sfida si fa sempre più avvincente: scopriamo chi domani conquisterà la prima fila!

Lando Norris comincia bene il sabato a Montreal e realizza il miglior tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Canada 2025, decimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren è stato il più veloce nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1’11?799, confermandosi uno dei principali favoriti per la pole position. Il 25enne nativo di Bristol ha preceduto di soli 78 millesimi il monegasco Charles Leclerc, subito molto competitivo in FP3 con la sua Ferrari sul circuito cittadino intitolato a Gilles Villenueve dopo aver saltato quasi tutta l’attività in pista del venerdì per un incidente a inizio FP1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Norris il più veloce in FP3 a Montreal. Ferrari in scia con Leclerc, fatica Piastri

