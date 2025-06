F1 Max Verstappen | La vettura va forte e mi tengo il 2° posto Domani voglio una gara solida

In un Gran Premio emozionante e ricco di sorprese, Max Verstappen si presenta determinato a conquistare una posizione solida in vista della gara di domani. Dopo aver mostrato un ottimo ritmo nelle qualifiche del Canada, il pilota olandese si prepara a dare il massimo sulla pista di Montreal. La sua fiducia è alle stelle, e con la vettura che funziona alla perfezione, l’obiettivo è consolidare il suo piazzamento e puntare al podio. Domani, la sfida sarà tutta sua.

Max Verstappen pensava di avere la pole position in mano e, anche per questo motivo, sorride a metà dopo aver concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota olandese ha messo a segno un ottimo tempo. Ha superato Oscar Piastri e, come detto, era convinto di avere fatto il massimo. Invece, proprio in extremis, è arrivato George Russell a togliergli il sorriso. La pole position è stata fissata proprio dal pilota della Mercedes con il tempo di 1:10.899 precedendo Max Verstappen per 160 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it