F1 Max Verstappen | Giornata positiva In ottica qualifiche devo trovare il giusto feeling

Max Verstappen guarda al bicchiere mezzo pieno dopo una giornata intensa sul circuito di Montreal. Nonostante alcune sfide nelle FP2, il campione olandese si concentra sugli aspetti positivi e sulla possibilità di affinare il feeling alla guida in vista delle qualifiche. La determinazione e l'ottimismo sono le sue armi per affrontare il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Ora, l'obiettivo è trasformare questa energia in risultati concreti.

Max Verstappen guarda al bicchiere mezzo pieno al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota del team Red Bull ha vissuto una giornata particolare. Il più veloce nella FP1, ai limiti della top10 nel corso del pomeriggio. Le motivazioni le spiega lo stesso pilota olandese. La FP2 ha visto il miglior tempo di George Russell in 1:12.123 con 28 millesimi di margine su Lando Norris, quindi terzo Andrea Kimi Antonelli a 288. Quarto crono per Alexander Albon a 322 millesimi, quinto per Fernando Alonso a 335, mentre è sesto Oscar Piastri a 439. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Giornata positiva. In ottica qualifiche devo trovare il giusto feeling”

In questa notizia si parla di: verstappen - giornata - positiva - ottica

1-2 McLaren anche in FP3, in ripresa Verstappen mentre la Ferrari è ancora più lontana rispetto alla giornata di ieri. - Si sono concluse le FP3 del Gran Premio Made in Italy e dell'Emilia Romagna al circuito di Imola, evidenziando una McLaren in ripresa e un Verstappen in forma.

È calato il sipario sulla prima giornata di prove libere, che ha ufficialmente dato il via al fine settimana del Gran Premio di Spagna. Protagonisti assoluti di entrambe le sessioni sono stati i due alfieri della McLaren, i quali si sono alternati al vertice della classific Vai su Facebook

La RB21 era una macchina pronta per il titolo fin dall'inizio? La risposta di Horner; F1, Max Verstappen: “Giornata positiva. In ottica qualifiche devo trovare il giusto feeling”; Ordine d’arrivo F1, GP Arabia Saudita 2024: Leclerc sul podio, Bearman debutta a punti. Verstappen domina.

Verstappen dopo le libere del GP Spagna: "Finalmente un venerdì positivo" - Max Verstappen con il 2° tempo nel venerdì di Barcellona è sembrato estremamente competitivo: "La pista è sempre molto piacevole, faceva tanto caldo ma abbiamo avuto giornate peggiori. Riporta sport.sky.it

Verstappen: “Giornata ok. Non sono ancora al punto in cui vorrei essere, ma ho visto venerdì peggiori” - Le parole di Max Verstappen dopo le prove libere di Barcellona: l'olandese ha chiuso al 2° posto le FP1 e al 3° posto le FP2 ... Lo riporta formulapassion.it

Verstappen: "Sorpreso dalla pole ma giornata non positiva" - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Da video.sky.it