F1 Lando Norris | Il peggior venerdì della stagione La macchina non è facile da guidare

Una giornata difficile per Lando Norris al Gran Premio del Canada 2025: il venerdì si è rivelato il peggior venerdì della stagione, con la sua McLaren che ha mostrato difficoltà insolitamente marcate. La seconda sessione di prove libere ha lasciato il team papaya con poche certezze e molti dubbi, evidenziando le sfide di un tracciato difficile come Montreal. La giornata di oggi evidenzia quanto ancora ci sia da lavorare per tornare in pista competitivi.

Lando Norris chiude con poche certezze e diversi dubbi al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, abbiamo assistito ad una delle giornate più complicate per il team color papaya da molto tempo a questa parte. FP1 davvero complicata, meglio nel corso del pomeriggio. La seconda sessione di prove libere, infatti, ha visto il miglior tempo di George Russell, che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:12.123 con 28 millesimi di margine proprio su Lando Norris, quindi terzo Andrea Kimi Antonelli a 288. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Il peggior venerdì della stagione. La macchina non è facile da guidare”

