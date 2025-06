F1 Gran Premio del Canada | Pole per George Russell

Il Gran Premio del Canada si anima con un colpo di scena: la pole position va a George Russell, sorprendendo tutti e lasciando dietro un Max Verstappen in cerca di rivincite. La griglia di partenza vede anche Piastri e il nostro Andrea Kimi Antonelli in ottima posizione, mentre Hamilton conquista il primo posto tra le Ferrari, ma con qualche rimpianto per l’ottavo posto sfiorato. È il momento di scaldare i motori e vivere un emozionante weekend di Formula 1!

Sorpresa Mercedes, con George Russell pole position davanti a Max Verstappen in Canada. Seconda fila per Piastri ed il nostro Andrea KIMI Antonelli. Hamilton, primo delle Ferrarim 5°, davanti al compagno di squadra, 8°, vittima di un errore nel giro veloce. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - F1, Gran Premio del Canada: Pole per George Russell.

In questa notizia si parla di: canada - pole - george - russell

Formula 1, oggi le qualifiche del GP Canada: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole - Preparati a vivere l’adrenalina del GP Canada di Formula 1, con le qualifiche che decideranno la griglia di partenza di domani! Ferrari, Hamilton e Leclerc sono pronti a sfidarsi per la pole position in un’atmosfera carica di tensione a Montreal.

?L'anno scorso in Canada, Max Verstappen e George Russell hanno stabilito lo stesso tempo nel Q3. Russell ha conquistato la pole position per aver fatto segnare il tempo prima dell'olandese. F1 TV #F1 #motorpaddock365 #georgerussell #CanadianGP # Vai su Facebook

Diretta qualifiche Gp Canada: segui la caccia alla pole position Ferrari live; F1, GP Canada: qualifiche e pole in diretta live; Russell a sorpresa in pole al GP Canada: Leclerc sbaglia, Hamilton è quinto. Antonelli nella top 4.

Russell a sorpresa in pole al GP Canada: Leclerc sbaglia, Hamilton è quinto. Antonelli nella top 4

Si legge su fanpage.it: In prima fila anche Verstappen, poi Piastri, Antonelli e Hamilton ...