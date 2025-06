F1 Gp Canada Mercedes di Russel in pole davanti a Verstappen | Hamilton quinto

Nell’emozionante cornice del GP di Montreal, la Mercedes di George Russell sorprende tutti conquistando la pole position all’ultimo secondo con un tempo di 1.10.899. Con una strategia impeccabile e un ritmo impressionante, il pilota britannico si aggiudica la sua sesta pole, superando Verstappen e Piastri. La lotta per il titolo si infiamma: il weekend promette sorprese e battaglie epiche, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso.

