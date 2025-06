F1 GP Canada | highlights prove libere Leclerc a muro

Il Gran Premio del Canada si apre con emozioni intense e colpi di scena nelle prove libere. Charles Leclerc, protagonista di un incidente spettacolare, ha toccato il muro nella chicane di curva 3 durante le FP1 e FP2, interrompendo le sessioni e richiedendo una ripartenza nel sabato delle FP3. Con solo una sessione a disposizione per ritrovare confidenza e ritmo, la sfida sulla pista di Montreal si fa sempre più avvincente e incerta.

Gli highlights delle prove libere 1 e 2 del GP Canada di Formula 1. Charles Leclerc, a causa di un bloccaggio, è finito nel muro nella chicane di curva 3, provocando una bandiera rossa dopo 15 minuti di sessione. . La Rossa avrà quindi bisogno di ripartire dal sabato delle FP3: Leclerc avrà solo una sessione per trovare la confidenza con la monoposto sul circuito, vista l’importante assenza in tutta l’attività del venerdì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - F1, GP Canada: highlights prove libere, Leclerc a muro

