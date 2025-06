F1 Gp Canada gli orari tv | dove vedere qualifiche e gara in diretta e in differita Sky e TV8

Se sei un appassionato di Formula 1, non puoi perderti il grande spettacolo del GP del Canada a Montreal. Scopri gli orari tv per qualifiche e gara in diretta e differita su Sky e TV8. Questo weekend, il circuito canadese ospita il decimo appuntamento della stagione 2025, con Oscar Piastri líder del campionato. Resta sintonizzato per vivere tutte le emozioni di questa sfida ad alta velocità!

Si corre in questo weekend, sul circuito di Montreal, il decimo appuntamento della stagione di F1 2025, il Gran Premio del Canada. Oscar Piastri (McLaren), dopo la vittoria del Gran Premio di Spagna, si presenta da leader del Mondiale con cinque vittorie, 186 punti, 10 punti di vantaggio sul. 🔗 Leggi su Today.it ¬© Today.it - F1 Gp Canada, gli orari tv: dove vedere qualifiche e gara in diretta e in differita (Sky e TV8)¬†

Quando la prossima gara di F1? GP Canada 2025: programma, orari, tv - Il Gran Premio del Canada 2025 si avvicina! Dal 13 al 15 giugno, i motori ruggiranno sul circuito di Montréal, pronta a regalare emozioni indimenticabili.

Gli orari del GP del Canada: Venerdì 13 giugno Ore 19.30: Prove Libere 1 Ore 23.00: Prove Libere 2 Sabato 14 giugno Ore 18.30: Prove Libere 3 Ore 22.00: Qualifiche (differita su tv8 alle 22) Domenica 15 giugno Ore 20.00: Gara (differita su tv8 alle 21:30) #C Vai su Facebook

Conclusa una breve parentesi europea il Circus torna a gareggiare fuori dal continente e precisamente sulla pista dedicata a Gilles Villeneuve. Su Sky tutto l'evento in diretta, mentre su TV8 le differite di qualifiche e gara https://gpone.com/it/2025/06/13/auto-n Vai su X

