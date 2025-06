F1 George Russell | Ottimo inizio ma è solo venerdì In qualifica occhio alle gomme…

George Russell si conferma protagonista al Gran Premio del Canada, chiudendo al comando la seconda sessione di prove libere. Con un ottimo inizio e un tempo di 1:12.123, il talento della Mercedes dimostra di essere in forma, ma attenzione alle gomme: venerdì ha mostrato qualche limiti, e la qualifica potrebbe riservare sorprese. Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperanno le qualifiche e la gara!

George Russell chiude al comando al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve il miglior tempo di giornata porta proprio la firma di George Russell in 1:12.123 con 28 millesimi di margine su Lando Norris, quindi terzo Andrea Kimi Antonelli a 288. Quarta posizione per Alexander Albon a 322 millesimi, quinta per Fernando Alonso a 335, mentre è sesto Oscar Piastri a 439. Settimo crono per Carlos Sainz a 508 millesimi, ottavo per Lewis Hamilton a 530, nono per Max Verstappen a 543, mentre Charles Leclerc non ha preso il via della FP2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “Ottimo inizio ma è solo venerdì. In qualifica occhio alle gomme…”

In questa notizia si parla di: george - russell - ottimo - inizio

F1, George Russell: “Ho sempre capitalizzato le occasioni avute, da Barcellona cambieremo qualcosa” - Inizia la settimana del Gran Premio dell’Emilia Romagna 2025 con il tradizionale media day a Imola, dove i piloti, tra cui George Russell, condividono le loro aspettative.

Quando, in concomitanza con il lancio della corrente generazione di vetture, George Russell è approdato in Mercedes, dopo tre ottime e propedeutiche stagioni in Williams, nessuno si aspettava che il giovanissimo talento britannico avrebbe osato sfidare la le Vai su Facebook

Anche George Russell si sta godendo al Roland Garros la finale Sinner-Alcaraz Vai su X

Russell non è turbato dalle voci su Verstappen alla Mercedes; Russell interrompe la striscia di top-5: “Giornata difficile, abbiamo dovuto limitare i danni”; Russell: «Ottimo inizio stagione, ma occhio a Ferrari e Red Bull».

Russell il più veloce nelle Libere 2 - Le prime sette posizioni monopolizzate da motorizzati della Stella. Scrive quattroruote.it

Russell non turbato dalle voci su Verstappen nonostante la sua comprensione - George Russell says it is his and Toto Wolff's intention to "stay with Mercedes", but says it is "understandable" why the German team have spoken with Max Verstappen. Segnala msn.com

Russell "non soddisfatto" della P5 a Gedda dopo "una giornata pessima" per la Mercedes - "Sicuramente non siamo soddisfatti della P5," ha spiegato Russell. Scrive msn.com