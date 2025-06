F1 George Russell | L’ultimo giro è stato uno dei più belli della mia vita sapevo di aver fatto un giro fantastico

Le qualifiche del Gran Premio del Canada 2025 hanno regalato emozioni mozzafiato, con una sorpresa che ha lasciato tutti senza fiato: George Russell conquista la pole position con un crono di 1:10.899, segnando uno dei momenti più belli della mia vita di appassionato. La sua prestazione, impeccabile e carica di adrenalina, promette una gara avvincente domani.

Si sono da poco concluse le qualifiche del Gran Premio del Canada 2025, decimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine del Q3 la pole position è stata a sorpresa conquistata dalla Mercedes di George Russell che, con gomma gialla, ha siglato il crono di 1:10.899. Strepitosa prestazione del britannico che domani partirà dalla prima casella come nel 2024. Seconda posizione per la Red Bull di Max Verstappen che, sempre usando la mescola gialla, ha concluso la sua prova con un ritardo di 160 millesimi da Russell. Apre la seconda fila la McLaren di Oscar Piastri che non ha brillato in qualifica come fatto nei GP precedenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, George Russell: “L’ultimo giro è stato uno dei più belli della mia vita, sapevo di aver fatto un giro fantastico”

