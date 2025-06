F1 George Russell in pole nel GP del Canada! Antonelli in seconda fila Ferrari anonima

riprendere il suo stile impeccabile e dominare le qualifiche con una sicurezza sorprendente. Con questa impresa, Russell si prepara a scrivere un capitolo emozionante nel campionato, lasciando tutti a bocca aperta e confermando ancora una volta di essere uno dei protagonisti assoluti della stagione. La pista è pronta a regalare emozioni ad alto livello, e il weekend promette spettacolo fino all'ultimo giro.

Come un anno fa! George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, facendo il bis della prodezza di un anno fa. Sul tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota inglese ha fatto qualcosa di clamoroso. Tutto aspettavano la sfida McLaren-Verstappen, ma ad uscire vincitore dal sabato sulla pista del Quebec è proprio il pilota della Mercedes, capace di stampare un 1:10.899 davvero stellare. In prima fila domani al via del Gran Premio (20.00 italiane) ci sarà Max Verstappen (Red Bull), beffato per 160 millesimi, quando ormai pensava di avere la pole position in mano. 🔗 Leggi su Oasport.it