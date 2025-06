F1 Canada super pole di Russell in qualifica Delusione Ferrari a Montreal | la griglia

La Super Pole di George Russell a Montreal ha acceso l'entusiasmo, regalando alla Mercedes la prima piazza in griglia del GP del Canada 2025. Tuttavia, la delusione Ferrari si fa sentire: Hamilton si ferma al quinto posto, dietro a giovani promesse come Antonelli. La sfida è aperta: chi riuscirà a risalire nelle posizioni decisive? La griglia promette uno spettacolo emozionante, e il weekend canadese è solo all'inizio.

Montreal, 14 giugno 2025 ‚ÄstSuper pole di George Russell a Montreal. Il campione Mercedes ha girato in¬†1'10"899¬†nelle qualifiche iniziate alle 22 (ora italiana), prendendosi la prima piazza del Gp del Canada 2025 davanti a Max Verstappen (Red Bull), in ritardo di¬†0"160.¬†Terzo il pilota McLaren Oscar Piastri (+0"221).¬†La prima Ferrari √® quella di Lewis Hamilton¬† (+0"627), quinto tempo, dietro a Kimi Antonelli. ¬†¬†Sesto Fernando Alonso su Aston Martin.¬†Ottavo¬†Charles Leclerc (+0"783).¬†Episodio curioso nella prima parte delle prove ufficiali¬†con Alexander Albon che ha perso la copertura del motore della sua Williams, letteralmente esplosa e volata via, costringendo l'organizzazione a dare lo stop con la bandiera rossa in attesa che la pista fosse liberata dai rottami. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ¬© Sport.quotidiano.net - F1 Canada, super pole di Russell in qualifica. Delusione Ferrari a Montreal: la griglia

Cala ufficialmente il sipario anche sulla seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Canada. A far registrare la migliore prestazione è stato George Russell, transitato sul traguardo in 1:12.123 con gomma media.

