F1 Canada 2025 Russell il migliore al venerdì Botto Leclerc e telaio da sostituire

Venerdì scoppiettante sul circuito di Montreal, con Russell che domina le libere e le sorprese che popolano il GP del Canada 2025. Leclerc, protagonista di un errore fatale, dovrà affrontare la sostituzione del telaio, mentre le Mclaren si confermano competitive. La sfida si fa più avvincente: chi saprà sfruttare al meglio le opportunità per emergere? Il weekend promette emozioni intense e colpi di scena inaspettati.

Montreal, 13 giugno 2025 – Un venerdì diverso dal solito e non con le Mclaren in testa. Le papaya hanno mostrato qualche difficoltà in più sul circuito di Montreal nelle libere del venerdì valevoli per il gp del Canada, aprendo la porta, forse, a un weekend più equilibrato. In testa George Russell, a suo agio con la Mercedes, poi Norris e Antonelli con Hamilton ottavo. Grave errore di Leclerc nelle P1: uscita di pista in curva 3, telaio da sostituire e niente P2. Sarà regolarmente in pista al sabato. Il botto di Leclerc. Il tempo di Russell. Nelle libere 1 subito una brutta botta per Ferrari.