F1 buona Ferrari nelle FP3 del GP del Canada | i risultati della sessione

Buona Ferrari nelle FP3 del GP del Canada: i risultati dell’ultima sessione di prove libere. Dopo un avvio difficile con problemi e incidenti, la Scuderia si è risollevata nel crescendo finale, dimostrando segnali promettenti per la gara. Charles Leclerc, nonostante l’incidente, e Lewis Hamilton hanno mostrato ottimi segnali di forma, alimentando la speranza di una prestazione competitiva. La FP3 ha lasciato intatte le possibilità di un weekend emozionante e pieno di sorprese.

Buona Ferrari nelle FP3 del GP del Canada: i risultati dell’ultima sessione di prove libere. Il weekend del GP del Canada non era cominciato benissimo per la Ferrari. Nella prima sessione di prove libere di ieri, Charles Leclerc è finito nel muro procurando danni alla vettura che non gli hanno concesso di prendere parte alle FP2. Discrete sensazioni, erano invece arrivate da Lewis Hamilton che ha chiuso le FP1 al quinto posto e le FP2 all’ottavo. L’ultima sessione di prove libere, che si è conclusa pochi minuti fa, ha visto una Ferrari decisamente più pimpante. Charles Leclerc si è piazzato al secondo posto a 78 millesimi da Lando Norris, mentre Lewis Hamilton al quarto a un decimo dal terzo posto occupato dal connazionale, nonché ex compagno di squadra, George Russell. 🔗 Leggi su Sportface.it

