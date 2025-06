F1 a Montreal Ferrari competitive | Leclerc secondo dietro Norris Alle 22 le qualifiche

La scena a Montreal si infiamma: Ferrari torna competitiva e Leclerc si prende un brillante secondo posto, a soli 78 millesimi da Norris, dopo una sessione di qualifiche avvincente. Dopo aver rischiato tutto nelle libere, il monegasco si riscatta, regalando emozioni agli appassionati. Tra sorprese e colpi di scena, gli occhi sono puntati sulla griglia di domani, promettendo una gara ricca di suspense e adrenalina.

Il monegasco si rifa dopo essere andato a muro nelle libere del venerdì, finendo secondo dietro al pilota McLaren per solo 78 millesimi. Hamilton quarto tra Russell e Verstappen, incidente per Piastri.

Inizia in salita il week-end di Montreal per la Ferrari: la prima sessione di prove libere di Charles Leclerc, infatti, si è conclusa con largo anticipo. Mentre occupava la prima posizione, grazie a un passaggio in 1:13.885, il monegasco è finito contro le barriere in Vai su Facebook

