Ex studente non poteva permettersi l’università ora aiuta chi sogna di studiare

Un ex studente, che anni fa dovette rinunciare ai propri sogni universitari a causa delle difficoltà economiche, ha deciso di trasformare la sua esperienza in un gesto di solidarietà. Con una donazione annuale di 40mila euro al suo ex liceo, finanzierà borse di studio per giovani talentuosi e in difficoltà, aprendo loro le porte all’istruzione e al futuro. Un esempio di altruismo che dimostra come il passato possa diventare un potente motore di cambiamento.

