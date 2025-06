Ex Milan | Walker può andare in Turchia da Mourinho che rischia di perdere Skriniar riofferto al Napoli

Il mercato estivo tiene banco: il Milan non ha riscattato Kyle Walker, lasciando il terzino inglese tornare al Manchester City, ma con il futuro ancora incerto. Nel frattempo, Mourinho si prepara a possibili mosse in Turchia, mentre Skriniar potrebbe lasciare il Napoli. Un calciomercato ricco di sorprese che potrebbe rivoluzionare gli equilibri della Serie A e oltre. Resta sintonizzato per scoprire le prossime novità!

Il Milan non ha riscattato Kyle Walker. Il terzino destro inglese torna così per fine prestito al Manchester City, dove però è soltanto di passaggio.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Milan, cambio in difesa: Walker addio e colpo in entrata - Il Milan si prepara a una rivoluzione estiva, con l'uscita di scena di Kyle Walker tra i protagonisti.

Milan: affare in Turchia, Okafor la chiave - Il Milan lavora per chiudere un colpo in Turchia utilizzando la chiave Okafor per magari mettere nero su bianco uno scambio ... Secondo spaziomilan.it

Walker firma con il Milan, sfuma Emerson Royal in Turchia. Juve, arriva il transfer di Kolo Muani, Veiga a un passo. Napoli su Adeyemi - Sfuma il trasferimento in Turchia per Emerson Royal a causa di infortunio, nel mirino del Diavolo Gimenez e Joao ... Riporta msn.com