Ex Milan Cafu | Capello e Ancelotti non si possono paragonare Ecco perché

Sul palco della Milano Football Week, Cafu, ex terzino rossonero, ha parlato del Milan, del Brasile e di Carlo Ancelotti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Cafu: “Capello e Ancelotti non si possono paragonare. Ecco perché”

In questa notizia si parla di: milan - cafu - ancelotti - capello

Milan, rinforzo da 45mln dal Brasile: è il nuovo Cafù - Il Milan è in cerca di nuovi rinforzi per rinvigorire la propria rosa e ha messo nel mirino un giovane talento brasiliano, già paragonato al leggendario Cafù.

Ancelotti riuscirà a riportare il Brasile sul tetto del Mondo Vai su Facebook

Ex Milan, Cafu: “Nel 2005 facevamo paura. Modric, Allegri e Ancelotti: dico che…”; Milan-Roma una storia romantica di doppi ex…; Cafu in lacrime al Festival di Trento: «Il segreto con Ancelotti quando mio padre si ammalò di cancro».

Cafu: “Spero che Gasperini possa far bene alla Roma. Ecco chi scelgo tra Totti e Kakà” - Anche Marcos Cafu, campione d’Italia con i giallorossi nel 2001, ha detto la sua a margine della Milano Football Week ... Riporta msn.com

Cafu: "Maldini è il Milan, dovrebbe lavorare sempre lì" - Leggi anche Capello ricorda gli Invincibili e punge il Milan: "Sapevamo chi doveva battere i rigori... Secondo sportmediaset.mediaset.it

Cafu in lacrime: «Ancelotti mi fece tornare in Brasile senza dirlo a nessuno: mio padre aveva il cancro» - «Per me Carlo fu molto più di un allenatore, ma un padre, un fratello. Riporta msn.com