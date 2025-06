Ex Manifattura nel degrado | a fuoco materassi e rifiuti

Un’insolita scena di degrado e pericolo si è svolta nella zona parcheggio, dove il fuoco ha avvolto materassi e rifiuti, generando fumo nero che si alzava nel cielo. L’incendio, pur non essendo molto elevato, ha minacciato una vettura vicina, rischiando di estendersi ulteriormente. Un episodio che evidenzia l’urgenza di interventi concreti per garantire sicurezza e decoro in questo quartiere.

Questa volta le fiamme hanno interessato la zona parcheggio. Il fumo era nero, ma non molto alto. Hanno preso fuoco un materasso e immondizia e il rogo si è poi propagato su una auto in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Manifattura nel degrado: a fuoco materassi e rifiuti

In questa notizia si parla di: fuoco - manifattura - degrado - materassi

Materassi a fuoco nel parcheggio del mercato ex Manifattura: fiamme danneggiano un'auto - Un incendio scoppiato questa mattina nell'area esterna del mercato dell'ex Manifattura Tabacchi, nel quartiere Libertà, ha causato danni a un'auto e diversi materassi.

Bari, turista disperso in mare a Pane e Pomodoro: ricerche in corso; Addio a Donato Tanza, medico della chirurgia cranio maxillo facciale. Nato a Gallipoli, lavorava a Modena; UniSalento racconta il tenni e le sue sfide: eccol il podcast.

Materassi a fuoco nel parcheggio del mercato ex Manifattura: fiamme danneggiano un'auto - E' accaduto questa mattina nell'area esterna della struttura, lato via Ravanas: secondo prime informazioni le fiamme sarebbero partite da due materassi accatastati ... Segnala baritoday.it