Finalmente con le demolizioni si dà il via alla costruzione del nuovo ‘pezzo di città’ che nascerà per offrir? a Firenze un quartiere vibrante, moderno e ricco di opportunità. La riqualificazione dell’ex caserma Lupi di Toscana segna un passo importante verso un futuro più sostenibile e innovativo, trasformando uno spazio storico in un punto di riferimento per studenti e residenti. È l’inizio di una rinascita urbana destinata a cambiare il volto della città.

Firenze, 14 giugno 2025 - Prende il via la riqualificazione dell’ ex caserma Lupi di Toscana, a Firenze. In questi giorni, infatti, è iniziata la prima fase della demolizione nell’area dove sorgerà lo studentato, uno dei tasselli fondamentali di quella che è la trasformazione pubblica più importante in programma nei prossimi anni in città. “Finalmente con le demolizioni si dà il via alla costruzione del nuovo ‘pezzo di città’ che nascerà nell’area dell’ex Caserma Gonzaga – dichiara l’assessora all’Uubanistica Caterina Biti –. Sappiamo che l’area è passata al Comune ormai da diverso tempo ma, come abbiamo sempre detto, il progetto andava avanti e questi lavori propedeutici ne sono la dimostrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex Lupi di Toscana, al via prima fase di demolizioni

