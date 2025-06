Ex Juve Pogba prossimo al rientro | ecco dove può finire

Dopo il suo lungo stop per doping, Paul Pogba si prepara a rientrare in scena a 32 anni. L'ex centrocampista di Juventus e Manchester United è vicino a un clamoroso ritorno con il Monaco, aprendo nuove prospettive per la sua carriera. Riuscirà il francese a riscrivere il suo futuro sul campo? Restate sintonizzati con Sportface TV per scoprire tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

L'ex centrocampista di Juventus e Manchester United, Paul Pogba, è pronto a tornare in campo a 32 anni, dopo la sospensione per doping. Paul Pogba, potrebbe tornare a giocare a calcio dopo la sospensione per doping. Il francese, 32 anni, sarebbe in trattative avanzate con il Monaco.

Pogba, il suo futuro è ancora tutto da scrivere! L’ex Juve ha diverse richieste, ma le starebbe valutando senza la Pimenta! La clamorosa novità che spiazza - Il futuro di Paul Pogba è incerto e affascinante: l'ex centrocampista della Juve riceve diverse offerte, ma sta considerando le opzioni senza il supporto dell'agente Pimenta.

