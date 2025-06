Eventi Stati Generali della Cultura | due giorni di confronti al Bellini

Due giorni intensi di dialogo e innovazione hanno animato gli Stati Generali della Cultura al Teatro Bellini di Napoli, un crocevia tra passato, presente e futuro del patrimonio culturale campano e italiano. Promosso da Il Sole 24 ORE e realizzato con il supporto di Regione Campania e Scabec, questo evento ha offerto spunti preziosi per rilanciare il settore, coinvolgendo protagonisti di spicco pronti a plasmare un domani culturale ricco di prospettive e opportunitĂ .

Si sono chiusi oggi a Napoli gli Stati Generali della Cultura della Campania 2025, promossi dal Gruppo Il Sole 24 ORE e realizzati grazie all’impegno di Regione Campania e Scabec, SocietĂ Campana Beni Culturali, un’importante occasione di confronto sull’evoluzione e l’impatto dell’industria culturale a livello territoriale e nazionale. La tappa inaugurale ieri al Teatro Bellini ha visto la partecipazione di tanti protagonisti della cultura, tra cui anche il produttore cinematografico e presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis e il governatore Vincenzo De Luca. Quest’ultimo, oltre a sottolineare l’impegno della Regione per il settore (“Dal 2020 al 2025 la Regione Campania ha investito 800 milioni di euro nella cultura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: stati - generali - cultura - bellini

Stati Generali sull’Ambiente 2025. Il 29 e 30 maggio alla Mostra d’Oltremare - Gli Stati Generali sull'Ambiente 2025, il 29 e 30 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli, rappresentano un’importante occasione per sensibilizzare e educare alla sostenibilità .

? Così Aurelio De Laurentiis al Teatro Bellini, durante gli Stati Generali della Cultura: “La sfilata sul lungomare è stata vista da 70 milioni di spettatori in un'ora e mezza: nessun film può fare questi numeri. Il mio successo nel calcio? Viene dalla disciplina del Vai su Facebook

5 FOTO NM - Napoli, De Laurentiis al Teatro Bellini per gli Stati Generali della Cultura: ecco il presidente https://ift.tt/ElnH1ot Vai su X

Eventi, Stati Generali della Cultura: due giorni di confronti al Bellini; 5 FOTO NM - Napoli, De Laurentiis al Teatro Bellini per gli Stati Generali della Cultura: ecco il presidente; A Napoli la prima tappa degli Stati Generali della Cultura.

Stati Generali della Cultura in Campania: a Napoli il confronto tra istituzioni, imprese e operatori culturali - Prenderanno il via a Napoli il 13 e 14 giugno 2025, presso il Teatro Bellini e l’Accademia di Belle Arti di Napoli, gli Stati Generali della Cultura in Campania, rassegna promossa dalla ... Scrive msn.com

Stati Generali della Cultura in Campania 2025 al via da Napoli - Al Teatro Bellini e all’Accademia di Belle Arti, il 13 e 14 giugno, il confronto tra istituzioni, imprese e operatori culturali ... Secondo napoli.repubblica.it

Napoli, De Laurentiis agli Stati generali della cultura: «Amma Fatica' ancora, la città è in un momento di riscatto» - «Io ho fatto successo con il calcio Napoli grazie alla grande disciplina che ho acquisito nel mondo del cinema. Scrive msn.com