Evani | Abbiamo l’occasione di scrivere un finale diverso; questo fattore sarà un’incognita

Alberico Evani, tecnico della Sampdoria, ha acceso l’ottimismo in vista dei playout di Serie B, sottolineando che la squadra ha l’opportunità di scrivere un finale diverso e sorprendente. Con determinazione e spirito di gruppo, i blucerchiati sono pronti a sfidare il destino e dimostrare il loro valore sul campo. La sfida è aperta, e il futuro può riservare grandi emozioni: tutto dipende dall’atteggiamento in campo.

Le parole di Alberico Evani, tecnico della Sampdoria, in conferenza stampa in vista dei playout di Serie B Alberico Evani ha parlato in conferenza stampa in vista del playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana. Di seguito le sue parole. ATTEGGIAMENTO – «Abbiamo la possibilità di poter scrivere un finale diverso. Devo dire che i ragazzi da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Evani: «Abbiamo l’occasione di scrivere un finale diverso; questo fattore sarà un’incognita»

La squadra allenata da mister Evani è scesa in campo per una seduta atletica. Attorno al centro sportivo di Bogliasco schierate le forze dell'ordine con le camionette della polizia e dei carabinieri a monitorare la situazione: intorno alle 16:15 un centinaio di tifo

