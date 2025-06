Evangelisti FdI | | La Regione lavori per scongiurare lo stop agli Euro 5

Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Emilia-Romagna, si impegna attivamente per scongiurare lo stop agli Euro 5. Con determinazione, invita le istituzioni a intervenire e trovare soluzioni che tutelino la mobilità e l’economia locale, evitando conseguenze negative per cittadini e imprese. La sua posizione si inserisce nel vivace dibattito politico, che vede opporsi diverse visioni sul futuro della mobilità sostenibile e della tutela ambientale.

Il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 che, salvo modifiche al decreto infrastrutture, scatterà dal primo ottobre in tutti i comuni sopra i 30mila abitanti, anima il dibattito politico anche in Regione. L’ Emilia-Romagna non si è associata all’appello di Lombardia, Piemonte e Veneto per chiedere al governo una moratoria, il che solleva le proteste dell’opposizione. Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia, nei giorni scorsi ha presentato una risoluzione. "Lo stop ai diesel Euro 5 è un provvedimento che rischia di mettere in seria difficoltà migliaia di famiglie emiliano-romagnole, costrette a disfarsi di mezzi ancora perfettamente funzionanti, con gravi ricadute economiche e sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evangelisti (FdI):: "La Regione lavori per scongiurare lo stop agli Euro 5"

