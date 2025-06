Evacuazione navette strade chiuse e treni sospesi per il bomba day

Questo Bomba Day a Verona promette di essere un evento straordinario e complesso: per garantire la sicurezza di tutti, sono state implementate misure straordinarie come evacuazioni, chiusure di strade e sospensioni dei treni. La cittĂ si prepara ad affrontare questa giornata cruciale, con attenzione ai dettagli e un piano meticoloso. Restate aggiornati per conoscere tutte le novitĂ e le istruzioni essenziali per affrontare al meglio questa giornata unica e importante.

Questa domenica, 15 giugno, sarĂ il bomba day a Verona. Per il disinnesco di due bombe americane, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, dovranno essere evacuate due diverse aree della cittĂ . Una zona da evacuare è situata a Parona, dove è stato trovato un ordigno di mille libbre in Via del. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Evacuazione, navette, strade chiuse e treni sospesi per il bomba day

