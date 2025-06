Europeo U21 l’Italia batte la Slovacchia e vola ai quarti di finale

L’Italia U21 di Nunziata dimostra ancora una volta il suo talento e la determinazione, battendo la Slovacchia e conquistando un pass per i quarti di finale dell’Europeo. Dopo aver iniziato con il piede giusto contro la Romania, gli Azzurrini confermano il loro valore anche in questa sfida cruciale. Con questa vittoria, l’Italia si avvicina sempre di più alla conquista del titolo, alimentando sogni e ambizioni nel cuore dei tifosi.

L’Italia batte la Slovacchia nella seconda giornata della fase a gironi dell’Europeo U21 e vola ai quarti di finale. L’ Italia U21 di Nunziata nella seconda giornata della fase a gironi ripete il risultato della prima giornata (1-0 contro la Romania) e batte la Slovacchia. All’esordio, era stato decisivo il gol di Tommaso Baldanzi al 25?, mentre questa sera è stata determinante la segnatura di Cesare Casadei al 7?. Con il successo di questa sera, gli azzurrini – così come la Spagna – hanno strappato il pass per i quarti di finale. Le due nazionali, al momento a pari punti e pari differenza reti ma con gli iberici che hanno realizzato più gol, si sfideranno martedì sera alle 21:00 nell’ultima partita della fase a gironi per determinare chi si classificherà al primo posto. 🔗 Leggi su Sportface.it