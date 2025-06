Europei Under 21Slovacchia-Italia LIVE | formazioni ufficiali Casadei dietro Baldanzi e Gnonto out Koleosho

Gli Europei Under 21 sono nel vivo, e l’Italia si prepara a sfidare la Slovacchia a Trnava in una sfida decisiva. Formazioni ufficiali alla mano, Casadei guida i azzurri con Baldanzi e Gnonto out, mentre Koleosho entra in campo per dare il massimo. Un match che promette emozioni e spettacolo, testando le ambizioni e il talento dei giovani talenti italiani. La sfida ha inizio: l’Italia è pronta a scrivere un nuovo capitolo di questa avventura europea.

Proseguono gli Europei Under 21 e continua con essi il percorso dell`Italia Under 21 che affronterà a Trnava la Slovacchia Under 21 nel secondo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Adam #Obert nella conferenza stampa pre-partita di Slovacchia-Italia, valevole per la fase a gironi degli Europei Under 21

Esordio con vittoria per la Nazionale Italiana Under 21 nel Gruppo A della fase finale degli Europei 2025 che si svolgono in Slovacchia. Gli azzurrini del ct Carmine Nunziata hanno battuto 1-0 la Romania allo stadio 'Anton Malatinsky' di Trnava.

