Europei Under 21 stasera Slovacchia-Italia | probabili formazioni e dove vederla in tv

Stasera, la sfida tra Italia e Slovacchia Under 21 promette emozioni indimenticabili nel cuore di Trnava! Dopo un inizio vincente contro la Romania, gli azzurrini sono determinati a conquistare un’altra vittoria e consolidare il loro cammino agli Europei. Non perdere questa partita decisiva: puoi seguirla in diretta su Rai 2 e in streaming su Rai Play. Scopri le probabili formazioni e tutto ciò che c’è da sapere sul match!

Trnava (Slovacchia), 14 giugno 2025 – Reduce dal successo per 1-0 sulla Romania, l’Italia Under 21 è pronta a tornare in campo per affrontare alle ore 21 (diretta in esclusiva su Rai 2 e in streaming su Rai Play), la Slovacchia padrona di casa nel secondo impegno degli Europei di categoria. Venticinque anni dopo, gli azzurrini si ritrovano così di fronte ai pari età della Slovacchia, stavolta in quel di Trnava (nel 2000 il teatro della sfida fu lo stadio di Bratislava), con l’obiettivo di mettere a segno un secondo successo di fila all’inizio dell’Europeo, traguardo che l’Italia non raggiunge dal 2013 e che permetterebbe ai ragazzi di mister Nunziata di fare un importante balzo nella classifica del girone A: “Secondo me la Slovacchia è una squadra forte – ha esordito il CT Nunziata nella conferenza stampa della vigilia – e per noi sarà una gara dura perché i nostri avversari hanno giocatori di qualità, ottimi principi di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei Under 21, stasera Slovacchia-Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv

