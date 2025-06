Europei Under 21 Slovacchia-Italia 0-1 LIVE | Sauer sfiora il pari di testa

Un emozionante duello tra le giovani promesse d'Europa, Slovacchia Under 21 contro Italia Under 21, in un match ricco di suspense e adrenalina. Al 57°, la Slovacchia sfiora il pareggio con un’incursione pericolosa di Suslov, che mette in crisi la difesa italiana. La partita si infiamma: quali sorprese ci riserverà questo combattuto incontro? Restate con noi per scoprire l’epilogo di questa sfida avvincente!

Slovacchia Under 21-Italia Under 21 0-1 CRONACA 57` Che occasione per la Slovacchia! Cross di Suslov dalla destra che trova impreparata tutta. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Europei Under21, Slovacchia-Italia 0-1 dopo i primi 45'. Di Cesare Casadei la rete del vantaggio - Slovacchia-Italia: la cronaca testuale; Diretta Slovacchia-Italia Europei Under 21: segui la partita di oggi LIVE; Slovacchia-Italia 0-1 LIVE: gol di Casadei.

Diretta Slovacchia-Italia Europei Under 21: segui la partita di oggi LIVE

