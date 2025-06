Europei Under 21 Slovacchia-Italia 0-1 LIVE | la sblocca Casadei! Sauer chiede un rigore

L’emozione è alle stelle nel duello under 21 tra Slovacchia e Italia, con gli azzurrini che trovano il gol decisivo grazie a Casadei. La partita si infuoca, mentre Sauer chiede un rigore dubbio: il var interviene, alimentando suspense e passione. Un match intenso che promette ancora tanti colpi di scena, lasciandoci con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto.

Slovacchia Under 21-Italia Under 21 0-1 CRONACA 31` Zanotti a contatto con Mario Sauer che si lascia cadere in area chiedendo un rigore. Check. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: under - slovacchia - italia - sauer

Perché Ungheria e Slovacchia scelgono di restare legati all’energia russa - Ungheria e Slovacchia, nonostante le sanzioni europee e la disponibilità di fonti energetiche alternative, scelgono di rimanere legate al petrolio russo.

#U21EURO Stasera alle 21.00 seconda partita della nostra Nazionale #Under21. Contro la #Slovacchia, padrona di casa, potrebbe essere già decisiva.... Vai su Facebook

Europei Under21, Slovacchia-Italia 0-1 al 7': con i tre punti qualificazione sicura - Slovacchia-Italia: la cronaca testuale; Slovacchia-Italia 0-1 LIVE: gol di Casadei; Europei Under 21,Slovacchia-Italia LIVE: le formazioni ufficiali. Out Koleosho, Casadei dietro Baldanzi e Gnonto.

Europei Under21, in campo Slovacchia-Italia: con i tre punti qualificazione sicura - 3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, M. Da msn.com

Diretta Live, Italia-Slovacchia Europei Under21 giornata 2: Casadei porta avanti gli Azzurrini - Rigo, Nebyla e Mario Sauer in mediana; mentre in avanti spazio a Marcelli, ... Lo riporta sport.virgilio.it

Europei Under 21,Slovacchia-Italia LIVE: le formazioni ufficiali. Out Koleosho, Casadei dietro Baldanzi e Gnonto - Proseguono gli Europei Under 21 e continua con essi il percorso dell`Italia Under 21 che affronterà a Trnava la Slovacchia Under 21 nel ... Secondo msn.com