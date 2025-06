Europei Under 21 Slovacchia-Italia 0-1 LIVE | Infortunio per Baldanzi Mani di Kopasek niente rigore

Un emozionante match degli Europei Under 21 tra Slovacchia e Italia si conclude con un sofferto 0-1, grazie a un gol di Coppola. La partita, ricca di tensione e colpi di scena, è stata caratterizzata da un episodio chiave: l'infortunio di Baldanzi e una decisione controversa su una possibile mano di Kopasek. Scopriamo insieme i momenti salienti di questa sfida avvincente e le emozioni che l’hanno resa indimenticabile.

Slovacchia Under 21-Italia Under 21 0-1 CRONACA 65` Calcio d`angolo battuto dalla destra che pesca a centro area Coppola il cui colpo di testa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: under - slovacchia - italia - europei

Perché Ungheria e Slovacchia scelgono di restare legati all’energia russa - Ungheria e Slovacchia, nonostante le sanzioni europee e la disponibilità di fonti energetiche alternative, scelgono di rimanere legate al petrolio russo.

Diretta #SlovacchiaItalia Europei Under 21: segui la partita di oggi LIVE Vai su X

Esordio con vittoria per la Nazionale Italiana Under 21 nel Gruppo A della fase finale degli Europei 2025 che si svolgono in Slovacchia. Gli azzurrini del ct Carmine Nunziata hanno battuto 1-0 la Romania allo stadio ‘Anton Malatinsky’ di Trnava. A decidere il Vai su Facebook

Europei Under21, Slovacchia-Italia 0-1 dopo i primi 45'. Di Cesare Casadei la rete del vantaggio - Slovacchia-Italia: la cronaca testuale; Diretta Slovacchia-Italia Europei Under 21: segui la partita di oggi LIVE; Slovacchia-Italia 0-1 LIVE: gol di Casadei.

Diretta Slovacchia-Italia Europei Under 21: segui la partita di oggi LIVE

Come scrive msn.com: Gli azzurrini di Nunziata tornano in campo alle 21 contro i padroni di casa allo stadio Antona Malatinského di Trnava ...